Удаленный дизайнер (без верстки)

В веб-студию требуется удаленный дизайнер

Обязанности:

Разработка дизайн макетов сайтов различной сложности (без верстки)

Доработка существующих дизайнов, шапок и т.д.

!!! Оплата работ производится после согласования дизайна с заказчиком

Все согласования производятся нами!

Требования:

Человек должен быть доступен в течение дня с 10:00 до 18:00, в том числе и на телефонной связи

Готовность выполнять большое количество проектов

Нам необходим прежде всего человек, который заинтересован в долгосрочном сотрудничестве. Также интересны «оптовые» цены, т.к. мы намерены предоставлять большое количество проектов!

Ждем Ваших предложений и ссылки на портфолио

!!! Обратите внимание – если Вы не готовы работать по указанным здесь условиям, просьба не размещать заявки!!!