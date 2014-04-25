Tonatos

Виталий Семячкин Tonatos

 
35 летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Проффесиональные навыки:

— Создание Web-сайта "под ключ"

— Web-дизайн (Corel/Inscape, Photoshop/GIMP, Flash + Web 2.0 style)

— Внедрение CMS систем (в т.ч. MODx, osCommerce, WordPress, etc.)

— Web-программирование (PHP, SQL/MySQL, XML, JavaScript)

— HTML-верстка (XHTML 1.0 Strict, CSS2.1, WAI, s508)

— Flash+ActionScript

Опыт работы в Web:

— 5 лет.

Образование:

— Неоконченное высшее, УрГУ, филосфский факультет

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLMODX
Портфолио