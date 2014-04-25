Проффесиональные навыки:
— Создание Web-сайта "под ключ"
— Web-дизайн (Corel/Inscape, Photoshop/GIMP, Flash + Web 2.0 style)
— Внедрение CMS систем (в т.ч. MODx, osCommerce, WordPress, etc.)
— Web-программирование (PHP, SQL/MySQL, XML, JavaScript)
— HTML-верстка (XHTML 1.0 Strict, CSS2.1, WAI, s508)
— Flash+ActionScript
Опыт работы в Web:
— 5 лет.
Образование:
— Неоконченное высшее, УрГУ, филосфский факультет
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Портфолио
- «Воздух»166 просмотров
- «Miracle»158 просмотров
- «A priori 2.0»167 просмотров
- Альтернатива179 просмотров
- Галлерея искусств Олега Белоусова280 просмотров
- «Сумеречный дозор»197 просмотров
- Без названия152 просмотра