Здравствуйте! Ищу талантливого дизайнера который любит свое дело и верстальшика в одном лице. Кого заинтересовало данное предложение присылайте стоимость вашего часа работы и примеры работ на [email protected] или пишите в icq - 206342953 для выяснения подробностей. Работа удаленная свободный ...