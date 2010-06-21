Требуются 2 дизайнера для работы в офисе

Требуется креативный дизайнер на удаленную работу, сразу указывайте свои расценки и портфолио Если занимаетесь версткой своих дизайнов, отметьте это
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1. Дизайнер интерфейсов
Проработка скелетов страниц, создание интерфейсов, соблюдении сетки, аккуратность, профессионализм.
2. Художник-дизайнер
Навыки тех. Дизайна, навык рисования на планшете, векторный рисунок, иконки, иллюстрации,логотипы,реклама.
Зарплата по результатам собеседования. Оформление по трудовой книжке (после испытательного срока), рабочий день с 11 до 20 (или по договорённости)
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