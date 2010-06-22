Требуется на пост. работу дизайнер-программист

$2500
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок80 просмотров
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В фирму по продаже новостроект на постоянной основе требуется дизайн-программист

В его функции входит:

1. Дизайн и програмирование промстраниц для сайта

2. Дизайн презентаций

3. Поддержка и продвижение сайта

13 лет назад
trampreal
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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