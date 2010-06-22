Требуется на пост. работу дизайнер-программист

Требуется креативный дизайнер на удаленную работу, сразу указывайте свои расценки и портфолио Если занимаетесь версткой своих дизайнов, отметьте это
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В фирму по продаже новостроект на постоянной основе требуется дизайн-программист
В его функции входит:
1. Дизайн и програмирование промстраниц для сайта
2. Дизайн презентаций
3. Поддержка и продвижение сайта
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