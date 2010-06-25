Веб-дизайнер/Верстальщик

Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок372 просмотра
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Требуется дизайнер-верстальщик

Требования:

Отличное знание графических редакторов

Желательно соответствующее образование

Отличное знание CSS

Опыт верстки под все браузеры

Исполнительность

Постоянная доступность

Условия:

Удаленная работа

Достойная оплата труда

13 лет назад
ipshost
Руслан 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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