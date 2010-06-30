Ищу опытного web-дизайнера с красивым портфолио!

Требуется профессиональный, дизайнер, с суперкрасивым собственным портфолио, ориентированный на долгосрочное постоянное сотрудничество, желательно из провинции.

Вы - неконфликтный(ая), с обширным опытом web-дизайна, генератор идей. Человек который может сделать действительно красивый дизайн в psd, посмотреть на работу глазами заказчика, а не просто прислать что-либо и побыстрее получить деньги.

Пожалуйста не пишите "пишите в личку, обсудим" или "стучите в аську #. Нужен подробный развёрнутый ответ и подтверждение того что вас интересует именно эта работа.

Работы ОЧЕНЬ МНОГО!

Готов дать тестовое задание.