ВЕБ-дизайнер

Требуется креативный дизайнер на удаленную работу, сразу указывайте свои расценки и портфолио Если занимаетесь версткой своих дизайнов, отметьте это
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Из Москвы. Для работы по совместительству на постоянной основе в УЦ "Эффективный сайт". Присылайте, пожалуйста, портфолио (желательно для сайтов разных типов: магазин, визитка и т.п.) с указанием цены за работу и контактный телефон.
оплата по факту выполнения работы, на время работы заключается договор.
возможно трудоустройство на постоянную работу.
А) Во время проектной работы заключается Договор.
Б) Безопасная сделка.
офис: 8 (495) 724-15-56
моб: 8 (926) 763-84-08
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