ВЕБ-дизайнер

Из Москвы. Для работы по совместительству на постоянной основе в УЦ "Эффективный сайт". Присылайте, пожалуйста, портфолио (желательно для сайтов разных типов: магазин, визитка и т.п.) с указанием цены за работу и контактный телефон.

оплата по факту выполнения работы, на время работы заключается договор.

возможно трудоустройство на постоянную работу.

А) Во время проектной работы заключается Договор.

Б) Безопасная сделка.

офис: 8 (495) 724-15-56

моб: 8 (926) 763-84-08

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