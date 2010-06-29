В компанию, которая занимается моментальными платежами, нужен толковый дизайнер сайтов. С хорошими знаниями HTML, CSS и умением сверстать так, чтобы результат отображался одинаково хорошо и корректно во всех бразуерах. Будет отлично, если есть опыт верстки ...