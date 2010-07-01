Должностные обязанности: Участие в разработке дизайна крупных информационных веб-проектов. Графическое оформление отдельных страниц в рамках существующего дизайна проекта. Отрисовка и проработка внешнего вида страниц на основе готовых прототипов. Стремление самостоятельно заниматься проектировкой страниц и интерфейсов. Мы ищем ...
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Компания INDEC Ltd ищет НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ веб-дизайнера для разработки дизайнов в среде Flash для продукта премиум класса Кибер Органайзер www.cyberorganizer.info
В обязанности будет входить:
Разработка флеш дизайнов-скинов аккаунтов Кибер Органайзера на основе данных дизайн-брифа
Добработка и развитие AJAX интерфейса Кибер Органайзера
Развитие и обновление структуры дизайн-брифа для флеш скинов Кибер Органайзера
Разработка гида по стилю веб-дизайна Кибер Органайзера
Организация и поддержка тестирования юзабилити интерфейсов Кибер Органайзера
Регулярное обновление дизайна промо сайта
Требования: Высшее художественное образование, 1-3 года работы веб-дизайнером, опыт работы с Flash (AS знать не требуется), владение современными концепциями веб дизайна и составляющими юзабилити. Опыт работы Арт-директором приветсвуется.
ВНИМАНИЕ!
Для прохождения интервью кандидату требуется представить СВОЙ вариант структуры дизайн-брифа.
Размер ежемесячного вознаграждения - по результатам собеседования
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