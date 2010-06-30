Дизайнер/верстальщик с воображением на длит. срок

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки370 просмотров
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Требуется дизайнер/верстальщик в одном лице

необходимо работать с внутренней структурой сайта ZAKAZTOVAROV.NET

Cвязка php(внутренняя часть,личный кабинет)+ Joomla наружная часть

Опыт верстки под все браузеры

Полезная инициатива в предложениях улучшений модулей дизайна приветствуется

требования к кандидату

1. серьезный исполнитель (не посредник)

2 .практически всегда на связи

3. Не менее чем с 10 положительными отзывами

4.не менее полугода на лансе

5.без отрицательных отзывов

6.старше 27 лет

Оплата производится по договоренности,оценивается сложность задачи и длительность ее выполнения

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Про себя:

1.При выполнении задания оплата производится мгновенно удобным для Вас методом

2.на связи 20 часов в сутки,скайп и ICQ на мобильном,в любое время

3.Приятен в общении,отзывчив

4.Педантичен ,работу проверяю очень тщательно,параноидально

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13 лет назад
IllusionMGS
Дмитрий 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
eugen-g
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$100
dam
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад
$200
Просто нет слов,профессиональный уровень зашкаливает у данного персонажа!Крайне всем рекомендую!
Весь рабочий процесс удовлетворил лучшие представления о работодателе. Все уточнения, правки очень оперативны, по сути. Оплата немедленно по готовности работы - самым удобным способом. Рекомендую к сотрудничеству людям, нацеленным на результат. Буду рад совместным проектам. С уважением, Дмитрий.
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