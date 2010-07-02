Требуется дизайнер дял постоянной работы

Из Москвы. Для работы по совместительству на постоянной основе в УЦ "Эффективный сайт". Присылайте, пожалуйста, портфолио (желательно для сайтов разных типов: магазин, визитка и т.п.) с указанием цены за работу и контактный телефон. оплата по факту ...