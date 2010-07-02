Требуется дизайнер на постоянную работу

Харьков (но также возможен вариант удаленной работы по Украине.)

Требуется в офис на постоянную работу дизайнер с опытом работы как в полиграфии, так и в web-дизайне.

Очень приветствуется: знание Flash, опыт в разработке упаковки.

З/п от $1000/м

Предложения от соискателей без портфолио или примеров работ рассматриваться не будут.