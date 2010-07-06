Штатный дизайнер в компанию

Здравствуйте! в связи с увеличением количества заказов на разработку веб-сайтов, интернет-агенство ix-studio открывает вакансию дизайнера-верстальщика сайтов. Не буду рассказывать Вам о нашей компании много. Могу сказать, что мы успешно работаем с 2004 года, имеем кучу реализованных проектов ...
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В компанию Оператор электронной отчетности нужен штатный дизайнер.
Знание основных графических программ (Photoshop, Illustrator, желательно InDesign), PowerPoint. Очень желательно хороший Flash (за что оплата может вырасти)
Основные обязанности:
- графическое сопровождение сайта компании
- создание презентаций
- подготовка печатной и рекламной продукции
Жду предложений. Буду выбирать по портфолио.
По всем вопросам пишите в личку или звоните 8 097 937-95-97.
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