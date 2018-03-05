Образование:
2006-2011:___________________Открытый Университет Израиля. Computer Science studies to M.Sc. degree.
1999-2003:___________________Иерусалимский Политехнический Институт, Махон Лев. Специализация: инженерия программирования и телекоммуникаций. Диплом с отличием (B.Tech).
Опыт Работы
11.2013 - настоящий момент: Danfoss LLC, Руководитель отдела разработки.
04.2013 - 11.2013: Danfoss LLC, Руководитель проекта по модернизации контакт центра.
11.2004 - 04.2013:___Elementool Inc., Research & Development Team Lead.
____________________________Разработка, поддержка и написание новых модулей для системы управления проектами Elementool. Технологии - ASP.NET, VB.NET, DHTML, JS, jQuery, CSS, SQL Server 2k/2k5, add-ins для VS.NET 2k3, 2k5, 2k8, web-services (http://www.elementool.com). Разработка приложений для iPhone. Team lead команды из пяти человек.
11.2004 - 08.2006: ____________Elementool Inc., старщий разработчик.
____________________________Проектирование и имплементация системы интернет рекламы (на подобии Google Ads). Технологии - ASP.NET, C#, VB.NET, AJAX, DHTML, JS, CSS, Windows Forms, SQL Server 2000 (http://www.chart.co.il, домен больше не принадлежит компании и занят другим сервисом). Выполнял проект самостоятельно.
2003-2006:___________________Армия Обороны Израиля, веб-программист. Проектирование, разработка и внедрение HR и ERP систем. В том числе и на базе SharePoint Server. Технологии: ASP.NET/C#, SQL Server 2000. Коммандная разработка.
08.2003-10.2003:______________"Атакай-Цемент" ЛТД, Новороссийск. Автоматизация процесса изготовления цемента с помощью программируемых контроллеров. Работа в SCADA Trace Mode.
Технические навыки:
Языки программирования:______C#, VB.NET, Objective-C
Интернет:___________________ASP.NET 1.1/2.0/3.5, AJAX, jQuery, DHTML, CSS, XML, XSL, JavaScript
Базы данных:________________TSQL (функции + хранимые процедуры), Microsoft SQL Server 2000/2005, MSACCESS
Среда разработки:____________Visual Studio .NET 2005/2008/2010, XCode for Mac OS X
Визуальное программирование:__Windows Forms
Иностранные языки:__________Английский - письменный и устный свободно
____________________________Иврит - свободно
____________________________Русский - родной
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