Project Manager

Образование:

2006-2011:___________________Открытый Университет Израиля. Computer Science studies to M.Sc. degree.

1999-2003:___________________Иерусалимский Политехнический Институт, Махон Лев. Специализация: инженерия программирования и телекоммуникаций. Диплом с отличием (B.Tech).

Опыт Работы

11.2013 - настоящий момент: Danfoss LLC, Руководитель отдела разработки.

04.2013 - 11.2013: Danfoss LLC, Руководитель проекта по модернизации контакт центра.

11.2004 - 04.2013:___Elementool Inc., Research & Development Team Lead.

____________________________Разработка, поддержка и написание новых модулей для системы управления проектами Elementool. Технологии - ASP.NET, VB.NET, DHTML, JS, jQuery, CSS, SQL Server 2k/2k5, add-ins для VS.NET 2k3, 2k5, 2k8, web-services (http://www.elementool.com). Разработка приложений для iPhone. Team lead команды из пяти человек.

11.2004 - 08.2006: ____________Elementool Inc., старщий разработчик.

____________________________Проектирование и имплементация системы интернет рекламы (на подобии Google Ads). Технологии - ASP.NET, C#, VB.NET, AJAX, DHTML, JS, CSS, Windows Forms, SQL Server 2000 (http://www.chart.co.il, домен больше не принадлежит компании и занят другим сервисом). Выполнял проект самостоятельно.

2003-2006:___________________Армия Обороны Израиля, веб-программист. Проектирование, разработка и внедрение HR и ERP систем. В том числе и на базе SharePoint Server. Технологии: ASP.NET/C#, SQL Server 2000. Коммандная разработка.

08.2003-10.2003:______________"Атакай-Цемент" ЛТД, Новороссийск. Автоматизация процесса изготовления цемента с помощью программируемых контроллеров. Работа в SCADA Trace Mode.

Технические навыки:

Языки программирования:______C#, VB.NET, Objective-C

Интернет:___________________ASP.NET 1.1/2.0/3.5, AJAX, jQuery, DHTML, CSS, XML, XSL, JavaScript

Базы данных:________________TSQL (функции + хранимые процедуры), Microsoft SQL Server 2000/2005, MSACCESS

Среда разработки:____________Visual Studio .NET 2005/2008/2010, XCode for Mac OS X

Визуальное программирование:__Windows Forms

Иностранные языки:__________Английский - письменный и устный свободно

____________________________Иврит - свободно

____________________________Русский - родной