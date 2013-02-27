Художник-мультипликатор

Здравствуйте,

В компанию требуется художник-аниматор для работы на проектной основе (сет обучающих роликов).

Ищем человека, который хорошо рисует мульт-персонажей и умеет их анимировать.

1. работа удаленная

2. оплата в $ на Ваш банковский счет.

Пожалуйста, присылайте ссылки на портфолио и ОБЯЗАТЕЛЬНО ожидания по зарплате.