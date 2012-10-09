Нужны 5 крупномасштабных фонов для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен5 заявок138 просмотров

Есть сайт, в нём 4 основных категории и главная. Собственно нужно создать 5 крупномасштабных картинок для каждой из категории. Что-то типа http://www.igromania.ru/ для примера. Фоны разных тематик, в ЛС всё подробней. Присылайте сразу примерную стоимость.

13 лет назад
antonrafa
Андрей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
2 дня
Кирилл смог сделать то, что я и хотел! Всё высшего качества, бэки, которые он мне делал, я получил быстро... Некоторые моменты, которые мне нужно было переделать и подогнать под сайт, сделал тут же... Очень доволен работой, будут задания подобного типа, обязательно обращусь еще раз!
Только положительные впечатления от работы с данным человеком! Давно я не получал удовольствия от работы :) Рекомендую, надеюсь на дальнейшеее сотрудничество

Заявки фрилансеров

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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