Нужны 5 крупномасштабных фонов для сайта

Кирилл смог сделать то, что я и хотел! Всё высшего качества, бэки, которые он мне делал, я получил быстро... Некоторые моменты, которые мне нужно было переделать и подогнать под сайт, сделал тут же... Очень доволен работой, будут задания подобного типа, обязательно обращусь еще раз!