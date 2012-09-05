Есть нарисованный дизайн сайта в psd, в шапке которого изображен грузовик. Заказчик пожелал сделать видимость того, что грузовик движется (крутятся колеса, моргают фары, мелькают тени). Сымитировать
Анимация радиопрограмм
Друзья! Продакшн - студии необходим специалист, который бы анимировал существующие уже радио-программы для ТВ-проекта, вот пример: http://www.youtube.com/watch?v=Ug6MtJ920_0&feature=plcp (радио-программа наша, именно ее нужно будет анимировать, хронометраж - около 2х минут). проект намечается долгоиграющий, способ оплаты и сумма - по договоренности.
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