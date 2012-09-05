Анимация радиопрограмм

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок150 просмотров

Друзья! Продакшн - студии необходим специалист, который бы анимировал существующие уже радио-программы для ТВ-проекта, вот пример: http://www.youtube.com/watch?v=Ug6MtJ920_0&feature=plcp (радио-программа наша, именно ее нужно будет анимировать, хронометраж - около 2х минут). проект намечается долгоиграющий, способ оплаты и сумма - по договоренности.

13 лет назад
Kodzu
Юрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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