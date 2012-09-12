Задача:

Разработать приложение для сайта на жумле. Сайт посвящен автовинилам и наклейкам на соответствующую тематику.

Что нужно реализовать:

- что бы человек приходящий на сайт мог выбрать из списка имеющихся наклеек, (наклейки будут загружаться на сайт в виде статичных картинок, в jpg формате), ту которая ему понравилась и наложить на свою машину. (соотв. модель д/б в базе приложения). Что бы посмотреть, как данная наклейка будет выглядеть на его машине, с его цветом.

Теперь, список вопросов, которые мне нужны от вас, кроме собственно программирования и разработки графической части интерфейса.

- совместимость с сайтом на жумле (будет ли это модуль для жумлы или самостоятельная программа? как лучше сделать?)

- на чем будет реализован данный модуль? графика - флеш (не в смысле, могу сделать на флеш, а на чем лучше сделать, что бы сайт не жрал слишком много пользовательских ресурсов?). Подобные аналоги, сделанные полностью на флеш, грузятся нереально долго. Возможно, это не флеш, а на чем-то другом будет графика сделана. Поясните.

- предлагайте свою цену и сроки исполнения.

- нужно сделать модуль, что бы в дальнейшем, можно было добавлять новые модели авто. Думаю, необходимо будет сделать набор популярных марок, для начала.

- преложите варианты, как будет внешне выглядеть данная прога. Свое представление у меня есть, но интересно послушать вас. Возможно вы что-то лучше и интереснее предложите.

- можно ли реализовать смену цвета машины (если да то еще и вращение машины) во флеше НЕ ИМЕЯ у себя фотки остальных вариантов (ну машины в разных цветах...в разных ракурсах и т.д.) ??