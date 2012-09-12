Комиксы для рекламы

Необходимо нарисовать 7–10 картинок (для начала) в карандаше или туши в стиле комиксов (для рекламы) тематика — ковбойская. Каждая картинка будет подробно описана.

В предложениях обязательно присылать стоимость прорисовки одной картинки и сроки исполнения для 10 картинок.