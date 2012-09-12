Комиксы для рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт11 заявок188 просмотров

Необходимо нарисовать 7–10 картинок (для начала) в карандаше или туши в стиле комиксов (для рекламы) тематика — ковбойская. Каждая картинка будет подробно описана.

В предложениях обязательно присылать стоимость прорисовки одной картинки и сроки исполнения для 10 картинок.

13 лет назад
avdov
54 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработать приложение для сайта.

    Задача: Разработать приложение для сайта на жумле. Сайт посвящен автовинилам и наклейкам на соответствующую тематику. Что нужно реализовать: - что бы человек приходящий на сайт ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны 5 крупномасштабных фонов для сайта

    Есть сайт, в нём 4 основных категории и главная. Собственно нужно создать 5 крупномасштабных картинок для каждой из категории. Что-то типа http://www.igromania.ru/ для примера. Фоны разных тематик, в ЛС всё подробней. Присылайте сразу примерную стоимость.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Анимация радиопрограмм

    $250

    Друзья! Продакшн - студии необходим специалист, который бы анимировал существующие уже радио-программы для ТВ-проекта, вот пример: http://www.youtube.com/watch?v=Ug6MtJ920_0&amp;feature=plcp (радио-программа наша, именно ее нужно будет анимировать, хронометраж - около 2х минут). проект намечается долгоиграющий, способ оплаты ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Имитация движения грузовика. Flash

    Есть нарисованный дизайн сайта в psd, в шапке которого изображен грузовик. Заказчик пожелал сделать видимость того, что грузовик движется (крутятся колеса, моргают фары, мелькают тени). Сымитировать

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо нарисовать флеш-заставку

    Необходимо нарисовать флеш заставку. Идея такая. есть картинка с тремя шестеренками на валах + логотип. Надо сделать что б появился один крайний вал с шестеренкой, повращался и остановился. потом второй и тоже остановился. Потом появляется ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание 3Д гифов.

    $100

    Добрый день. Интересует создать по нашему формату анимацию. Пример смотреть - http://divansale.com/2-uglovye-divany/29-uglovoy-divan-deymos.html Механизм трансформации. Нужно уметь нарисовать с нуля принцип раскладывания, исходя из примеров. Всего около 15 картинок.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать движущиеся картинки.

    $100

    Добрый день, пожалуйста сделайте нам движущиеся картинки. Вот наш старый сайт http://consalco.dp.ua/ и мы хотим тут на монетках сделать, что бы они менялись. Спасибо.

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анимация фотографии

    Необходимо анимировать фото во вложение, из трубы должен идти снег, должна крутится передний сборщик снега .

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад