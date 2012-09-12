Задача: Разработать приложение для сайта на жумле. Сайт посвящен автовинилам и наклейкам на соответствующую тематику. Что нужно реализовать: - что бы человек приходящий на сайт ...
Комиксы для рекламы
Необходимо нарисовать 7–10 картинок (для начала) в карандаше или туши в стиле комиксов (для рекламы) тематика — ковбойская. Каждая картинка будет подробно описана.
В предложениях обязательно присылать стоимость прорисовки одной картинки и сроки исполнения для 10 картинок.
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