Разработчик ASP.NET / C# [удаленно] [постоянная]

Здравствуйте,

В связи с расширением компания Данфосс объявляет конкурс на вакансию Разработчика ASP.NET для постоянной удаленной работы.

Обязанности:

• Разработка нового функционала для развития сервисной системы

• Доработка и оптимизация существующего функционала

Требования:

• Отличные знания ASP.NET / C#, .NET 2.0 и выше.

• Хорошее знание SQL 2005/2008. Дизайн баз данных, написание хранимых процедур, настройка индексов и оптимизация запросов;

• jQuery, AJAX, DHTML, JS, CSS, кросс-браузерная верстка;

• Разбираться в чужом коде;

• Английский на уровне чтения технической документации;

• Высшее техническое образование;

• Опыт коммерческой разработки приложений на ASP.NET/С# от двух лет;

• Инициативность, оперативное реагирование на обнаруженные проблемы;

• Нацеленность на долгосрочное сотрудничество.

• Гражданство Россия / Беларусь / Казахстан - критично!

Условия:

• Удаленная работа по договору ГПХ;

• Уровень компенсации обсуждается индивидуально (от 40.000 рублей)

• В перспективе возможность зачисления в штат Компании

По всем вопросам, связанным с данной вакансией, пожалуйста, пишите личное сообщение Шехтеру Андрею.