Сделать клон формы заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка146 просмотров

Добрый день.

Стоит задача сделать клон формы заказа фотообоев как здесь art-oboi.com.ua/crop-image?title=2705

1. Фильтр изображения: черно-белый, сепия, отзеркалить

2. Кроп

3. Пересчет площади учитывая координаты.

В общем, форма будет полностью идентична, только без пересчета стоимости печати. Отправляться будет просто на e-mail.

Сайт на drupal. Сейчас в разработке.

Drupal
11 лет назад
flabers
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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