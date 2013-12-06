Сайт demet.com.ua при введении поискового слова (например "станок") и нажатии поиск в поле поиска видна первая страница результатов, при нажатии на вторую страницу результатов не видно. Необходимо исправить. Предлагайте реальные сроки работы без задержек.
Сделать клон формы заказа
Добрый день.
Стоит задача сделать клон формы заказа фотообоев как здесь art-oboi.com.ua/crop-image?title=2705
1. Фильтр изображения: черно-белый, сепия, отзеркалить
2. Кроп
3. Пересчет площади учитывая координаты.
В общем, форма будет полностью идентична, только без пересчета стоимости печати. Отправляться будет просто на e-mail.
Сайт на drupal. Сейчас в разработке.
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