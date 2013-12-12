Таблицы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки153 просмотра

Имеется сайт на Word Press. Нужно на две его страницы поместить одинаковые таблицы (первая таблица 30 строк, 8 столбцов, вторая таблица - 29 строк, 8 столбцов), таким образом, чтобы владелец сайта, не владеющий html, мог в админке Word Press самостоятельно заполнять и менять текст в строках и колонках таблиц. Сделать вход на эти две страницы для посетителей сайта под разными паролями.

Осуществить задачу наиболее простым и дешевым способом, длительность выполнения работ - менее недели.

HTMLWordPress
11 лет назад
Irina1111111
Диана 
54 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Все сделано в соответствии с договоренностью. Спасибо.
ТЗ лаконичное, приятная в общении. Оплата своевременная. Советую к работе с данным заказчиком.

Заявки фрилансеров

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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