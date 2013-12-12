Имеется сайт на Word Press. Нужно на две его страницы поместить одинаковые таблицы (первая таблица 30 строк, 8 столбцов, вторая таблица - 29 строк, 8 столбцов), таким образом, чтобы владелец сайта, не владеющий html, мог в админке Word Press самостоятельно заполнять и менять текст в строках и колонках таблиц. Сделать вход на эти две страницы для посетителей сайта под разными паролями.

Осуществить задачу наиболее простым и дешевым способом, длительность выполнения работ - менее недели.