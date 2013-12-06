Drupal- разработчик.

Итак на ведомостях есть фишка, если скопировать из контентной части текст, то скопируется не только текст, а еще и читать далее... и ссылка пример http://www.vedomosti.ru/companies/news/19726701/yandeks-vvodit-novuyu-sistemu-ranzhirovaniya-sajtov?full#cut нужно вытащить эту ...