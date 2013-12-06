Drupal- разработчик.

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки162 просмотра

Работа в команде профессионалов. Занятость постоянная. Сложные задачи. Обязательно строгое исполнение оговоренного сроков и бюджета.

Готовность пройти техническое собеседование.

Работа с трекером, проект рассчитан на 60 часов.

Требования:

Коммерческий опыт на Drupal не менее года;

Навыки составления ТЗ;

Желательно разговорный английский;

Возможность приступить к работе сразу;

Ответственность за результат.

Drupal
11 лет назад
edeynega
Елена 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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