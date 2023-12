Здравствуйте,

В американскую компанию требуется инженер QA

1. работа удаленная постоянная

2. занятость — half time (20 часов в неделю)

3. график свободный, однако неприемлемо 5 дней сидеть в затишье, а потом за выходные наверстывать.

4. Хороший письменный английский - a must!

5. На данном этапе работа не подразумевает написания юнит тестов и какого бы то ни было программирования. Вашей основной задачей будет проверка функционала онлаин системы управления проектами и других продуктов компании.

6. оплата ежемесячная, в $ на Ваш банковский счет.

7. оплачиваемый отпуск (12 дней в году).

As a QA Engineer, you will:

• Get involved with earliest planning to understand how new features are intended to work.

• Design, manage, and document functional tests to ensure our service works smoothly for all clients.

• Develop and execute test plans.

• Consult with development engineers and product development team to resolve problems.

• Work on problems that require you to consider a wide variety of factors and use initiative and judgment to get them fixed.

• Work with our Support Team to investigate bug reports from users.

An ideal candidate has:

• Familiarity with web environments and browser issues.

• SQL knowledge a plus.

• A strong attention to detail and a feeling of pride and ownership over the quality of our product.

• Strong verbal and written communication skills in English.

• The ability to advocate for best practices, great usability and exceptional quality.

• Great organizational skills and a strong feel for process.

• Independent and motivated to succeed.

Пожалуйста, присылайте резюме и ОБЯЗАТЕЛЬНО ожидания по зарплате на andry at elementool dot com.