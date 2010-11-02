Для постоянной удалённой работы требуется тестировщик для тестирования интернет-магазинов и модулей на Magento. Требования: 1. Опыт работы 2. Пуктуальность, придирчивость к мелочам 3. Умение подробно по шагам описать ошибку 4. Знание web-технологий 5. Наличие Skype и микрофона Условия работы: Работать нужно будет не ...
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Здравствуйте,
В американскую компанию требуется инженер QA
1. работа удаленная постоянная
2. занятость — half time (20 часов в неделю)
3. график свободный, однако неприемлемо 5 дней сидеть в затишье, а потом за выходные наверстывать.
4. Хороший письменный английский - a must!
5. На данном этапе работа не подразумевает написания юнит тестов и какого бы то ни было программирования. Вашей основной задачей будет проверка функционала онлаин системы управления проектами и других продуктов компании.
6. оплата ежемесячная, в $ на Ваш банковский счет.
7. оплачиваемый отпуск (12 дней в году).
As a QA Engineer, you will:
• Get involved with earliest planning to understand how new features are intended to work.
• Design, manage, and document functional tests to ensure our service works smoothly for all clients.
• Develop and execute test plans.
• Consult with development engineers and product development team to resolve problems.
• Work on problems that require you to consider a wide variety of factors and use initiative and judgment to get them fixed.
• Work with our Support Team to investigate bug reports from users.
An ideal candidate has:
• Familiarity with web environments and browser issues.
• SQL knowledge a plus.
• A strong attention to detail and a feeling of pride and ownership over the quality of our product.
• Strong verbal and written communication skills in English.
• The ability to advocate for best practices, great usability and exceptional quality.
• Great organizational skills and a strong feel for process.
• Independent and motivated to succeed.
Пожалуйста, присылайте резюме и ОБЯЗАТЕЛЬНО ожидания по зарплате на andry at elementool dot com.
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