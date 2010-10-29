Тестировщик интернет-магазинов

$500
Тестирование ПОЗакрыт1 заявка402 просмотра
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Для постоянной удалённой работы требуется тестировщик для тестирования интернет-магазинов и модулей на Magento.

Требования:

1. Опыт работы

2. Пуктуальность, придирчивость к мелочам

3. Умение подробно по шагам описать ошибку

4. Знание web-технологий

5. Наличие Skype и микрофона

Условия работы:

Работать нужно будет не менее 8 часов день 5 дней в неделю. Иногда требуется работа в субботу (при согласовании заранее).

Обязанности:

1. Тестирование интернет-магазинов на наличие ошибок в функционале

2. Тестирование модулей

13 лет назад
vivankov
Вадим 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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