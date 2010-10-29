Тестировщик интернет-магазинов

Требования: - Отличные знания операционных систем Windows XP и Vista - Хорошее знание английского языка - Хорошее знание одного из языков: Delphi, C++ или C# - Базовые знания PHP и JavaScript - Постоянный высокоскоростной доступ к Интернет - Рабочий компьютер должен ...
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Для постоянной удалённой работы требуется тестировщик для тестирования интернет-магазинов и модулей на Magento.
Требования:
1. Опыт работы
2. Пуктуальность, придирчивость к мелочам
3. Умение подробно по шагам описать ошибку
4. Знание web-технологий
5. Наличие Skype и микрофона
Условия работы:
Работать нужно будет не менее 8 часов день 5 дней в неделю. Иногда требуется работа в субботу (при согласовании заранее).
Обязанности:
1. Тестирование интернет-магазинов на наличие ошибок в функционале
2. Тестирование модулей
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