Требуется QA-аналитик на постоянную удаленную работу на полный рабочий день.

Необходимая квалификация:

- опыт работы QA аналитиком в тестировании web-порталов, как корпоративных, так и mass-market

- умение находить логические проблемы в приложении, способность разобраться, что приложение должно уметь делать с бизнес точки зрения

- способность самостоятельно разобраться в технической документации, составленной на английском языке

- понимание современных технологий Web 2.0 и особенностей масштабных web-приложений

- хороший вкус, понимание usability

- способность четко и понятно объяснить проблему на английском языке

- способность самостоятельно оценить приоритет найденной проблеме

- базовые знания языка SQL-запросов

- знание Drupal - плюс

- умение писать автотесты - плюс

- опыт проведения нагрузочного тестирования - плюс

Обязанности:

- написание тест-кейсов

- тестирование пользовательского интерфейса, usability и всех технических аспектов портала, по документации или без нее

- заведение дефектов в trac на грамотном английском языке так, чтобы разработчикам было понятно, что именно необходимо исправить

- тестирование исправленных дефектов

- конфигурация тестовых сред (установка приложений на серверах)

Оплата 30 - 40 т.р. в месяц в зависимости от квалификации.

В случае Вашей заинтересованности, просьба присылать резюме (желательно с примерами написанных вами тест-кейсов и заведенных дефектов) на [email protected]