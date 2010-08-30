Бета тестер

$250
Тестирование ПОЗакрытнет заявок123 просмотра
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Требуется "бетатестер" (Тестирование программного обеспечения).

Владение английским на уровне письма,SQL, желательно знание Oracle.

Время работы вечернее.

Зароботная плата от 1500+бонусы

Тел.050-203-60-30 Михаил.

E-mail:[email protected]

13 лет назад
ukrsourceonline
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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