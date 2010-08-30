Бета тестер

Требования: - Отличные знания операционных систем Windows XP и Vista - Хорошее знание английского языка - Хорошее знание одного из языков: Delphi, C++ или C# - Базовые знания PHP и JavaScript - Постоянный высокоскоростной доступ к Интернет - Рабочий компьютер должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется "бетатестер" (Тестирование программного обеспечения).
Владение английским на уровне письма,SQL, желательно знание Oracle.
Время работы вечернее.
Зароботная плата от 1500+бонусы
Тел.050-203-60-30 Михаил.
E-mail:[email protected]
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