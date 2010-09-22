Требуется тестировщик

$5000
Тестирование ПОЗакрыт4 заявки302 просмотра
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Требуется удаленный тестировщик образовательных комплексов .

Основные требования:

Внимательность

Организованность

Знание ПК на уровне уверенного пользователя

Навыки программирования и опыт работы в подобной сфере приветствуются.

Работа проектная, при успешном выполнении задания, возможно дальнейшее сотрудничество.

Чек-лист имеется.

13 лет назад
egoe
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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