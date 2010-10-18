Приветствую,

нужен MAC тестировщик для софта написанного на QT С++. Протестировать нужно версию ТОЛЬКО для MAC OS, то есть надо чтобы был мак под рукой, все подробности в ICQ. Человек должен быть опытный. Просьба не писать тем кто тестирует софт в первый раз.

Спасибо.