Здравствуйте! Есть слайдер, который вы можете посмотреть здесь: http://sharingan.webtm.ru/finit/ Необходимо в момент смены слайдера сделать анимацию движения. На jQuery это делается просто, но тут задание стоит сделать это без его использования.
Разработчик ASP.NET на постоянную удаленную работу
Здравствуйте,
В связи с расширением, в компанию Elementool Inc (http://www.elementool.com) требуется ASP.NET разработчик для создания новых сервисов и доработки/поддержания существующих.
Условия:
1. работа удаленная постоянная
2. график — полная занятость. Необходимо работать ежедневно, кроме сб/вс. Не допускается сдвиг рабочего графика на выходные (т.е. простой в течение недели и аврал в выходные).
3. Совместительство невозможно.
4. оплата ежемесячная, в $ на Ваш банковский счет, либо PayPal. Оклад. Обсуждается с подходящим кандидатом индивидуально.
Необходимые навыки:
1. ASP.NET/VB.NET — must. C# очень желательно. Опыт коммерческой разработки от двух лет.
2. SQL 2005/2008 — design, stored procedures, indexes + оптимизация запросов.
3. jQuery, AJAX, DHTML, JS, CSS, кросс-браузерная верстка.
4. Умение самостоятельно находить решения в затруднительных ситуациях.
5. Разбираться в чужом коде
6. Английский на хорошем уровне. Способность прочесть задание и понять, что от Вас хотят. Все задания и рабочая переписка на английском.
7. Инициативность, оперативное реагирование на обнаруженные проблемы
В заявке обязательно указывайте Ваши ожидания по зарплате.
Будьте готовы выполнить небольшое тестовое задание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать функционал, структуру букмекерского сайта(прогнозы, ставки). Желательно реализовать проект на CMS Drupal если данная система имеет такую возможность другие так-же привествуются. Прикрепляю ТЗ (неполные для ознакомления) так-же имеются прототипы их скину если ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужен человек, способный править баги и делать новый функционал на друпал- сайте. Задачи как серверного, так и клиентского толка. Оплата по задачам, работа через гит репозиторий. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
есть каталог в PDF. PDF векторная. текст незакривлен. таблицы и картинки. надо засунуть в бд чтобы мы потом могли засунуть на сайт нашего клиента парсер должен копировать -- данные из таблицы ...Закрыт12 лет назад
ищу программиста для работы с системой 1С Битрикс. проект - создание комплексного интернет-магазина на платформе 1С Битрикс - управление корпоративным порталом. предположительно - Украина.Закрыт12 лет назад
- $600
Ищем PHP разработчика на проект. Предполагаемая продолжительность проекта 2 недели, (80 часов). Оплата 600 $. Если задание выполните раньше, будет премия. В случае удачного сотрудничества будем подключать на другие проекты. Оплата по завершению проекта, ...Закрыт12 лет назад
- $100
Необходима доработка виджета VK.com, чтобы при добавлении новости на сайт, новость автоматически появлялась в группе VK.com. При этом важно чтобы комментарии дублировались.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
добрый день напоминание о товаре например человеку понравился товар он вписывает емайл и через время ему приходит уведомление что он был на сайте и смотрел такой товар ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте! У нас есть сайт mos-buy.ru нам нужно сделать заказ в корзине в 1 шаг ( другие предложения пока не рассматриваются) Прошу указать стоимость и сроки.Закрыт12 лет назад
- $100
Есть cms modx Есть биржа статей liex необходимо переделать существующий код запроса в базу и размещения статей от джумлы и вордпресса для modx.Закрыт12 лет назад