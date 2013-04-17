Разработчик ASP.NET на постоянную удаленную работу

Здравствуйте,

В связи с расширением, в компанию Elementool Inc (http://www.elementool.com) требуется ASP.NET разработчик для создания новых сервисов и доработки/поддержания существующих.

Условия:

1. работа удаленная постоянная

2. график — полная занятость. Необходимо работать ежедневно, кроме сб/вс. Не допускается сдвиг рабочего графика на выходные (т.е. простой в течение недели и аврал в выходные).

3. Совместительство невозможно.

4. оплата ежемесячная, в $ на Ваш банковский счет, либо PayPal. Оклад. Обсуждается с подходящим кандидатом индивидуально.

Необходимые навыки:

1. ASP.NET/VB.NET — must. C# очень желательно. Опыт коммерческой разработки от двух лет.

2. SQL 2005/2008 — design, stored procedures, indexes + оптимизация запросов.

3. jQuery, AJAX, DHTML, JS, CSS, кросс-браузерная верстка.

4. Умение самостоятельно находить решения в затруднительных ситуациях.

5. Разбираться в чужом коде

6. Английский на хорошем уровне. Способность прочесть задание и понять, что от Вас хотят. Все задания и рабочая переписка на английском.

7. Инициативность, оперативное реагирование на обнаруженные проблемы

В заявке обязательно указывайте Ваши ожидания по зарплате.

Будьте готовы выполнить небольшое тестовое задание.