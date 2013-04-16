Добрый день. Нужен человек, способный править баги и делать новый функционал на друпал- сайте. Задачи как серверного, так и клиентского толка. Оплата по задачам, работа через гит репозиторий. ...
Букмекерский сайт (спортивные прогнозы, ставки)
Необходимо создать функционал, структуру букмекерского сайта(прогнозы, ставки).
Желательно реализовать проект на CMS Drupal если данная система имеет такую возможность другие так-же привествуются.
Прикрепляю ТЗ (неполные для ознакомления) так-же имеются прототипы их скину если нужно на ваш Email.
Сроки реализации проекта: 2 месяца, ускоренный режим так-же приветствуется.
Полная ответственность за проект. Новичков просьба не беспокоить
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