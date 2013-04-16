Программист для работы с 1C Bitrix

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Закрыт1 заявка76 просмотров

ищу программиста для работы с системой 1С Битрикс.

проект - создание комплексного интернет-магазина на платформе 1С Битрикс - управление корпоративным порталом.

предположительно - Украина.

12 лет назад
oliam
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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