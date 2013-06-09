Написать систему управления и перенести сайт

Необходимо создать систему управления для действующего сайта. Писался давно, реализован на html и инклудах. Необходимо также перенести структуру и содержимое. Склоняюсь к реализации с нуля, с использованием распространенного фреймворка. Хотя рассмотрю любые варианты. Сроки не более 3-х недель. Кандидат должен быть постоянно на связи (скайп), ежедневный отчет. Всегда работаю с оплатой по факту, но учитывая объем готов рассмотреть вариант с предоплатой. Указывайте сроки и цену

Внимательно читайте тз!