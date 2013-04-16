Нужен ответ на вопрос по флешу

Есть flash сайт и кнопка в нём, которая запрашивает разрешение на использование вебкамеры/микрофона. Пример такого диалога: https://s3.amazonaws.com/satisfaction-production/s3_images/653179/Picture1_inline.png

Проблема: Если пользователь нажимает на Запретить (Deny), но потом передумывает и решает использовать вебкамеру, то не получается вызвать этот диалог повторно.

Вариант использовать flash.system.Security.showSettings (flash.system.Se curityPanel.PRIVACY); не подходит из-за того, что сам по себе диалог уже другой и потому что не ясно как повесить обработчик события на такое окно.

Готов перевести 300 WMR (вебмани) или положить эту сумму на мобильный тому, кто сможет показать флэшку или просто рассказать как можно этот самый Permissions dialog box вызывать повторно после того как до этого мы выбрали Deny.

Решение должно работать в любом браузере (ie, opera, firefox, chrome, safari) и желательно под 3-мя ОС (win, mac, linux). Допускается версия flash player вплоть до 11.6. Узнать какие-то дополнительные детали можно по icq 306639389.

Свои предложение пишите тут либо в icq, либо в лс.