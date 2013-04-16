Сайт: http://sloboda-trade.com.ua/ Нужен дополнительный модуль - возможность загружать PDF инструкции для каждого товара и отображение кнопки "скачать инструкцию" на странице товара.
Задача для супер-мастера OpenCart
Открываю интернет магазин одежды и обуви аксессуаров и товара для дома
нужно довести до ума уже существующий dressforbless.net на opencart
1)При выборе определленного товара атрибуты как в распространённых ИМ (по структуре при выбора товара как в wildberries.ru)
-Описание
-Размеры общепринятые (список) рядом ссылка на таблицу с размерами напротив см ступни
-Колличество (выбор)
-Цвет (если есть выбор)
шляпы бейсболки
описание
выбор цвета
размеры cписок например 53см обхват 6.5/8US size XXS и т д
размеры мужские женские одежда :
аналогично, с ссылкой на таблицу с размерами разных стран (имеется)
описание
размеры
цвет(в зависимости от товара)
..... и ещё пару групп товаров
2)а также подключение модулей доставки в рабочем виде Fedex,TNT,UPS,DHL,air post -аналог калькулятора в http://calculator.shipito.com/ru/
отправка от одного удаленного склада до клиента..(подсчет при оформлении заказа относительной общей массы посылки габаритов стоимости и адреса клиента)
3)таблицы размеров в нижней части страницы
SKype berdig2
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Ищу программиста, который работает в Друпале и может установить для страницы Отзывы и Коментарии плагины обязательной авторизации через соц. сети: Google, Mail.ru, Vkontake, Odnoklassniki, Facebook, Twitter Должно работать по такому принципу: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Имеется несложный класс для ресайза картинок (во вложении), его задача просто ресайзить картинки, никакой дополнительной обработки класс не делает. Необходимо реализовать две задачи: 1 - Добавить возможность сохранять прозрачность для ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Создать снуля форму регистрации/активации поддоменаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Доброго времени суток, уважаемые разработчики и программисты! Требуется скрипт для публикации поста в наши группы Вконтакте.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сделать добавления на сайте согласно тз. Цена обговаривается после Вашего ознакомления с деталями. Сайт на php (yii framework). Нужен человек для постоянного сотрудничества, т.к. на этом сайте регулярно нужно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
В веб студию требуется опытный программист на постоянную удаленную работу. Требования: - опыт работы с Битриксом; - умение четко и в срок выполнять задачи; - высшее образование программиста будет плюсом. ...Закрыт12 лет назад
Всем привет! Необходимо почистить сайт на Joomla от вирусов, сайт - vicesus.ru Жду Ваших предложений!Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
На сайте установлен модуль CSV Price Pro import/export (http://opencartforum.ru/files/file/467-csv-price-pro-importexport/) для выгрузки с другого сайта. Проблема в том, что сейчас он может обновляться только в ручном режиме. Нужно написать скрипт, по которому он бы автоматически ...Закрыт12 лет назад
www_jnetwork_kz В разделе блога, когда заходим в статью, 1. Из хлебных крошек нужно убрать название статьи 2. В боковом меню неправильно отображается, где мы находимся 3. Нижнее меню сделать меньше, ...Закрыт12 лет назад