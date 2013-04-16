Задача для супер-мастера OpenCart

Открываю интернет магазин одежды и обуви аксессуаров и товара для дома

нужно довести до ума уже существующий dressforbless.net на opencart

1)При выборе определленного товара атрибуты как в распространённых ИМ (по структуре при выбора товара как в wildberries.ru)

-Описание

-Размеры общепринятые (список) рядом ссылка на таблицу с размерами напротив см ступни

-Колличество (выбор)

-Цвет (если есть выбор)

шляпы бейсболки

описание

выбор цвета

размеры cписок например 53см обхват 6.5/8US size XXS и т д

размеры мужские женские одежда :

аналогично, с ссылкой на таблицу с размерами разных стран (имеется)

описание

размеры

цвет(в зависимости от товара)

..... и ещё пару групп товаров

2)а также подключение модулей доставки в рабочем виде Fedex,TNT,UPS,DHL,air post -аналог калькулятора в http://calculator.shipito.com/ru/

отправка от одного удаленного склада до клиента..(подсчет при оформлении заказа относительной общей массы посылки габаритов стоимости и адреса клиента)

3)таблицы размеров в нижней части страницы

SKype berdig2