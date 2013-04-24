Дополнительный модуль на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки154 просмотра

Сайт: http://sloboda-trade.com.ua/

Нужен дополнительный модуль - возможность загружать PDF инструкции для каждого товара и отображение кнопки "скачать инструкцию" на странице товара.

Opencart
12 лет назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
12 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Все сделано качественно и очень быстро!
Доволен сотрудничеством с Виктором! Спасибо за интересную, чётко поставленную задачу и своевременную оплату! Буду рад сотрудничать в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
12 лет назад