Есть магазин на opencart. Нужно сделать несколько доработок: 1. Настроить печатную форму заказов (счет-фактура). С возможностью экспорта в Excel. 2. Внести некоторые изменения шаблон отображения товара (product/product). Работы можно выполнить ...
Требуется скрипт на пхп или сс
Доброго времени суток, уважаемые разработчики и программисты!
Требуется скрипт для публикации поста в наши группы Вконтакте.
Заявки фрилансеров
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