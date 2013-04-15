Доработки на действующем магазине opencart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок169 просмотров

Есть магазин на opencart. Нужно сделать несколько доработок:

1. Настроить печатную форму заказов (счет-фактура). С возможностью экспорта в Excel.

2. Внести некоторые изменения шаблон отображения товара (product/product).

Работы можно выполнить поотдельности

Opencart
12 лет назад
pe4enov
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров