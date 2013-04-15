Компании easyVeasy специализирующейся в области разработки модулей и тем для Magento требуется: Основные обязанности: Разработка модулей и тем для Magento Разработка магазинов на Magento Участие в разработке ...
Доработки по WordPress
Для проекта на WordPress нужен программист для выполнения небольших задач.
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