Расширенный поиск объявлений

Нужно внедрить в сайт систему приема заказов сувенирной продукции. Аналоги http://www.vsemayki.ru/ , http://printdirect.ru/ и еще один http://www.maryjane.ru/ Нужно что бы клиент мог выбрать готовый макет и так же создать полностью свой макет любой ...