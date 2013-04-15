Нужно внедрить в сайт систему приема заказов сувенирной продукции.

Аналоги http://www.vsemayki.ru/ , http://printdirect.ru/ и еще один http://www.maryjane.ru/

Нужно что бы клиент мог выбрать готовый макет и так же создать полностью свой макет любой сувенирной продукции. Нужно создание клиентского дизайна и так же полноценную админку.

Футболки, Кружки и т.д.

Буду ждать информацию по вашим предложениям и срокам выполнения.

Предоплата не более 10%, остальная сумма после принятия работы и устранения недочетов.