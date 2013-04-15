Настроить авторизацию через соцсети в Амиро

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Есть сайт на Амиро, необходимо настроить на нем авторизацию через соцсети.

Используя, например, сервис http://ulogin.ru/

Т.е. настроить сам модуль авторизации и связку с соцсетями.

12 лет назад
amristar
Антон 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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