$50
Есть сайт на Амиро, необходимо настроить на нем авторизацию через соцсети. Используя, например, сервис http://ulogin.ru/ Т.е. настроить сам модуль авторизации и связку с соцсетями.
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
12 лет назад
Есть сайт на Амиро, необходимо настроить на нем авторизацию через соцсети. Используя, например, сервис http://ulogin.ru/ Т.е. настроить сам модуль авторизации и связку с соцсетями.
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