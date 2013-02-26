amristar

Антон amristar

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Веб-мастер

  • Помочь настроить Shopkeeper

    $50

    Помочь настроить работу компонента Shopkeeper на сайте с CMS MOD-Х. После переноса на хостинг не работает корректно отправка заказа. Вместо перехода на страницу "Спасибо за заказ" ничего не происходит и заказ не отправляется. Понять ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложения для APPLE iPhone, iPad

    Требуется программист приложений для APPLE iPhone, iPad для системы умный дом. Так же необходимо встречаться пару раз в месяц в офисе для обсуждения задач. Офис находится в Москве около метро "Автозаводская". ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад