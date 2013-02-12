Приложения для APPLE iPhone, iPad

Требуется программист приложений для APPLE iPhone, iPad для системы умный дом.

Так же необходимо встречаться пару раз в месяц в офисе для обсуждения задач.

Офис находится в Москве около метро "Автозаводская".

В ответах жду небольшую информацию о вас, вашем опыте в этой области.

Оплата по договоренности.