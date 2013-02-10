Упаковщик для приложений на Android

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки224 просмотра
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Задача.

Есть сайт мобильной тематики , каталог приложений на Android.

Необходимо упаковать все приложения в оболочку рекламирующее наш сайт.

Android
11 лет назад
rabotaest1
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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