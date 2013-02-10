Упаковщик для приложений на Android

Нужно написать программу для университета, в которой будет: - отображаться расписание. С возможностью делать закладки в расписании, и чтобы расписание показывалось согласно дню недели автоматически. - новости университета - карта университета с аудиториями графика простая, есть возможность, даже, ...
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Задача.
Есть сайт мобильной тематики , каталог приложений на Android.
Необходимо упаковать все приложения в оболочку рекламирующее наш сайт.
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