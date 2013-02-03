Поиск недвижимости на Андроиде

Здравствуйте.

Есть сайт, на котором размещаются предложения о продаже и аренде объектов недвижимости. База данных обновляется 1 раз в сутки.

Необходимо разработать приложение для мобильных телефонов, которое позволяло бы производить поиск по базе объектов.

Приложение должно работать в двух режимах:

1. Онлайн-запросы к "Большой базе" и вывод результатов на телефон. На телефоне в данном режиме данные не хранятся. При работе с приложением необходимо постоянное соединение с интернетом.

2. Скачивание базы на телефон (например по нажатия на кнопку "Синхронизировать базу"). После скачивания доступ к интернету не нужен, поиск объектов осуществляется в оффлайн режиме.

На сайте есть возможность реализовать скрипты, которые будут отвечать на онлай-запросы, либо будут отдавать базу в нужном формате.

Интересуют ориентировочные сроки и стоимость разработки данного приложения.

Связь по аське 91961599, Алексей.