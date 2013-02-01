Интерактивный каталог продукции для iPad

Нужно разработать приложение под iOS (iPad) на native языке, для внутреннего использования ограниченным кругом лиц.

Приложение, фактически представляет собой каталог продукции c видео-инструкциями (mp4) по использованию реального офлайн товара.

В этом App пользователь должен будет иметь возможность, не только ознакомится с презентуемым продуктом, но и приобрести (предзаказать) его. Соответственно, у Вас должен быть опыт работы с In-App Purchase или по крайней мере понимание того как это работает.

В качестве примера, отдалено похожего по смыслу, можете посмотреть такие приложения (в App Store доступны бесплатно) как Skydda, Intel ARK, OEC iGuide, GreenOrange Mobile Catalog и т.д. То есть это некие каталоги-презентации разного типа товаров. Основное отличие лишь в том, что у нас будет больше видеороликов продукта, чем текстовых описаний и изображений. Подробнее при личном общении.

Основное средство демонстрации App – iPad 2 и выше.

Логическая структура приложения, дизайн всех интерфейсов, контент и собственно ТЗ в понятной Вам форме будут даны. Ваша задача, написать движок, который все это «оживит» и заставит работать.

Так же, обязательно нужно будет организовать Back-end, через который, контент-менеджер (непрограммист) сможет наполнять соответствующие разделы приложения новыми продуктами, без Вашего участия (хардкодинга), в понятном пользовательском интерфейсе.

Приложение нуждается в регулярной поддержке программиста.

Продукты, демонстрируемые в App, часто обновляются, меняют структуру, соответственно должна манятся и структура App. Кром этого, само приложение постоянно получает комментарии от пользователей и на их основе готовятся новые, улучшенные, версии приложения. Именно тут необходима Ваша регулярная поддержка. В связи с чем, очень хотелось бы сотрудничать с программистом, непосредственно разрабатывающим App, без участия контент менеджеров-посредников.

! Пожалуйста, присылайте ссылки на завершенные проекты, над которыми Вы работали, а так же, обязательно указывайте стоимость часа Вашей работы.

Рассчитываю на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

Спасибо.