Нужно сделать приложение для Ipad

$1000
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки167 просмотров
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Здравствуйте, нужно сделать приложение , для iphone и ipad ,

Есть сайт antiq77.ru, нужно чтобы он был связан с приложением , короче нужно чтобы приложение было привязано к сайту

Отдам тому кто сделает по дешевле .

11 лет назад
Justika
30 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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