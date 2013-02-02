Нужно сделать приложение для Ipad

Задача приложения: Цикличное синхронное воспроизведение на нескольких ТВ видеофайлов, записанных на внешние носители для каждого устройства отдельно и имеющих одинаковое время воспроизведения. Полученный результат можно сравнить с видео-стеной при одном условии - изображение не растягивается на все ...
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Здравствуйте, нужно сделать приложение , для iphone и ipad ,
Есть сайт antiq77.ru, нужно чтобы он был связан с приложением , короче нужно чтобы приложение было привязано к сайту
Отдам тому кто сделает по дешевле .
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