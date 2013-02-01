Электронное меню

Задача приложения: Цикличное синхронное воспроизведение на нескольких ТВ видеофайлов, записанных на внешние носители для каждого устройства отдельно и имеющих одинаковое время воспроизведения. Полученный результат можно сравнить с видео-стеной при одном условии - изображение не растягивается на все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка электронного меню. Клиентская часть под андроид. Серверная часть под винду. ипользование БД.
Функционал: клиент: отображение меню с категориями. отправка заказа на сервер
сервер: отображение текущих заказов, просмотр истории заказов.
Оплата только через безопасную сделку или по договору с авансом.
ТЗ после беседы
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